Dopo tre anni dall'incendio, partono i lavori di ricostruzione per restituire le case agli inquilini

Il drammatico incendio della Torre Seta

Il 29 agosto 2021, Milano è stata scossa da un evento tragico: un incendio che ha avvolto la Torre Seta, situata in via Antonini. Le fiamme, che hanno devastato 16 piani, hanno messo a dura prova la comunità locale e i servizi di emergenza. Fortunatamente, grazie all’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e alla solidarietà tra gli inquilini, non ci sono state vittime, ma 80 famiglie hanno perso la loro casa. Questo evento ha messo in luce non solo la vulnerabilità degli edifici, ma anche la forza della comunità nel fronteggiare le avversità.

Il supporto delle istituzioni

In seguito all’incendio, le istituzioni hanno risposto prontamente. La Regione Lombardia ha messo a disposizione alloggi Aler a regime agevolato, garantendo assistenza sanitaria e supporto psicologico agli inquilini colpiti. Inoltre, sono state avviate le procedure amministrative necessarie per il rilascio dei permessi di costruzione, dimostrando un impegno concreto nel ripristinare la normalità per le famiglie coinvolte. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni, evidenziando come ognuno abbia fatto la propria parte per affrontare la crisi.

Un nuovo inizio per la comunità

Il 18 ottobre 2024 segna una data fondamentale per la Torre Seta: partono ufficialmente i lavori di ricostruzione. Questo progetto non rappresenta solo un intervento edilizio, ma un simbolo di speranza e rinascita per le 80 famiglie che hanno subito il trauma dell’incendio. La determinazione degli inquilini, supportati dal comitato Rinascita Antonini, ha reso possibile questo nuovo inizio. Durante la cerimonia di avvio dei lavori, Fontana ha espresso la sua soddisfazione nel vedere soluzioni concrete che porteranno a un futuro migliore per la comunità. La ricostruzione della Torre Seta è un passo importante non solo per i residenti, ma anche per l’intera città di Milano, che dimostra la sua resilienza di fronte alle avversità.