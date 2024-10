Le previsioni meteo indicano un weekend di pioggia e criticità a Milano e in Lombardia

La situazione meteorologica attuale a Milano

Dopo giorni di pioggia incessante, Milano si prepara a vivere un venerdì caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione, segnalando un rischio moderato per eventi idrogeologici e idrici. Questo avviso è valido a partire dalle ore 21 di giovedì e si estende per tutto il weekend. Gli esperti avvertono che le precipitazioni potrebbero intensificarsi, portando a possibili allagamenti e frane nelle zone più vulnerabili.

Previsioni per il weekend: cosa aspettarsi

Le previsioni meteo indicano che il maltempo continuerà a colpire Milano e la Lombardia anche durante il fine settimana. Si prevedono piogge abbondanti, accompagnate da forti raffiche di vento. Gli esperti consigliano di prestare attenzione alle allerte meteo e di evitare spostamenti non necessari, soprattutto nelle aree a rischio. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e sono pronte a intervenire in caso di emergenze. È fondamentale rimanere informati attraverso i canali ufficiali e seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Come prepararsi al maltempo

In vista delle avverse condizioni meteorologiche, è importante adottare alcune precauzioni per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Innanzitutto, è consigliabile tenere a disposizione un kit di emergenza con cibo, acqua e torce. Inoltre, è utile verificare il funzionamento di eventuali pompe di drenaggio e assicurarsi che i sistemi di scarico siano liberi da ostruzioni. Per chi vive in zone a rischio, è fondamentale seguire le indicazioni delle autorità locali e, se necessario, prepararsi a evacuare. Infine, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo e sulle allerte attraverso i canali ufficiali, come il sito della Protezione Civile.