Tunnel all’Arco offre servizi di consulenza gratuita per la prevenzione

Una passeggiata all’interno dell’intestino potrebbe sembrare un’idea un po’ azzardata per molti, specialmente in una città dove, oltre cinquant’anni fa, gli artisti dei nouveaux réalistes fecero esplodere un grande pene in piazza. Tuttavia, ciò di cui si parla non è un’esperienza artistica, ma un’iniziativa di educazione alla salute: un grande tunnel gonfiabile che riproduce un tratto del colon sarà allestito sotto l’Arco della Pace la prossima settimana, specificamente venerdì 25 ottobre dalle 14 alle 18 e sabato 26 dalle 10 alle 13.

All’interno di questa struttura, i visitatori potranno esplorare la morfologia delle anse intestinali e scoprire cosa possono nascondere, come diverticoli, polipi e il tumore colon-rettale, guidati dai medici del Gruppo MultiMedica, un ente privato accreditato con il servizio sanitario regionale. L’iniziativa, sostenuta logisticamente dalla Croce Rossa di Milano, ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e degli screening relativi alle patologie dell’apparato digerente.

“Attualmente, oltre il 40% della popolazione globale affronta almeno un disturbo funzionale gastrointestinale”, dice Mario Bianchetti, primario della Gastroenterologia e Endoscopia digestiva della MultiMedica, “ma i programmi di screening per il colon-retto faticano a decollare poiché molti pazienti temono la colonscopia”. “Con cinquantamila nuovi casi diagnosticati ogni anno, il tumore colon-retto rappresenta il secondo tumore più comune in Italia”, aggiunge Andrea Porta, primario di Chirurgia alla San Giuseppe. Durante l’evento, Bianchetti, Porta e altri esperti della MultiMedica offriranno consulti gratuiti, ma è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata chiamando il numero 02 24209341 dal lunedì al venerdì, tra le 13 e le 15.