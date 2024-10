Sono previsti l’assunzione di altri due agenti. Inizialmente si seguirà un corso, seguito poi da un concorso

Il Comune ha in programma di lanciare un corso-concorso per reclutare due nuovi agenti da inserire nel Comando di polizia locale di via dei Giovi. Questo progetto è sviluppato in collaborazione con il Comune di Bovisio Masciago e prevede una specifica modalità di formazione e selezione per rinforzare l’organico, che attualmente è diminuito a 16 membri negli ultimi mesi. A breve, sarà reso noto un avviso pubblico che conterrà tutte le informazioni riguardanti le iscrizioni, le lezioni e le prove, in riferimento alla gestione condivisa tra i due comuni coinvolti. Il documento ufficiale chiarisce che il concorso è focalizzato sull’assunzione di due agenti di polizia locale con un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Marco Falconelli, comandante della polizia locale, ha indicato che il corso inizierà a metà novembre. Una volta concluse le lezioni, nel mese di dicembre si svolgeranno le prove concorsuali, così da permettere l’inserimento dei nuovi agenti all’inizio del 2025. L’obiettivo principale di aumentare il numero degli agenti è quello di garantire un servizio più robusto durante le ore serali, attualmente limitato a sole alcune sere a settimana. Il sindaco Luigi Magistro ha aggiunto che, nel contesto del suo secondo mandato iniziato a giugno, l’intenzione è di assumere un agente all’anno dopo il corso. Con l’arrivo di nuovi membri nel corpo di polizia, si mira a rendere costante la presenza delle forze dell’ordine nelle ore notturne.