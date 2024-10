L’acqua sostituisce la biada: nelle storiche scuderie in stile Liberty, prendono vita terme di lusso senza pari

Milano, 17 ottobre 2024 – A una profondità di 396 metri, una sorgente di acque termali si prepara a trasformare il paesaggio urbano. In via Achille 6, nel retro dello stadio di San Siro e all’interno delle antiche Scuderie De Montel, si avvia la creazione di un parco termale di notevoli dimensioni, che aprirà i battenti la prossima primavera. Questa vasta area di 16.000 metri quadrati sarà dedicata al benessere dei milanesi, suddivisa in 6.000 metri quadrati al coperto e 10.000 tra giardini e spazi all’aperto. Progettato negli anni ‘20 del secolo scorso dall’architetto Vietti Violi per la prestigiosa famiglia de Montel, questo capolavoro in stile Liberty, dopo un lungo periodo di abbandono, sta per tornare a nuova vita.

Il piano

Il cantiere è attualmente in fermento, con ben 150 operai che lavorano ogni giorno. Per dare un’idea della vastità di questo progetto, si può citare la presenza di dieci vasche, 16 stanze per massaggi, nove zone dedicate al relax, quattro saune, un bagno turco e un hammam. Completano l’offerta un bistrot, una caffetteria, un bar lounge e uno spazio esterno. All’ingresso, i visitatori saranno accolti da una cascata d’acqua che si affaccia su un ampio chiostro centrale, caratterizzato da un giardino fiorito, sentieri colorati e diverse piscine. La zona posteriore ospiterà una grande piscina semicircolare, evocando l’immagine di un antico teatro greco, incorniciato dalla natura che si integra armoniosamente con le aree dedicate al benessere e altro ancora. Nella corte esterna, cinque ampie vasche di acqua termale, tra cui una con fontane e tre piscine destinate alla balneoterapia, offriranno momenti di puro relax.

Oasi di benessere

Il parco verrà dotato di dieci piscine termali, con una capacità totale di 800 metri cubi d’acqua. La struttura si sviluppa su più piani e offre ampi spazi per il relax, aree di ristorazione e saune, inclusa una grande sauna russa. Le temperature dell’acqua varieranno tra i 22 e i 38 gradi. Sono previste vasche speciali, come quella che imita un temporale con effetti luminosi, e una “sauna del respiro“ arricchita da oli essenziali per una corretta respirazione. Al primo piano troverà spazio un’area dedicata alle spa, con la possibilità di riservare sale bistrot per piccoli gruppi. L’accesso è generalmente riservato agli adulti sopra i 16 anni, ma ci saranno anche giornate specifiche per le famiglie. Inoltre, sarà prestata particolare attenzione all’ambiente: saranno piantati 3.500 alberi nel parco e nelle aree circostanti, con un incremento di 230 nuovi alberi ogni anno per dieci anni. Sono previsti anche pannelli solari e un sistema di raccolta dell’acqua piovana per il riutilizzo. All’esterno, sarà disponibile un servizio di bike sharing per promuovere una mobilità più sostenibile.

Il complesso De Montel – Terme Milano avrà la capacità di accogliere fino a 700 visitatori contemporaneamente, diventando così il più ampio stabilimento termale in una grande città italiana. La riqualificazione dell’area è stata progettata da un gruppo di aziende sotto la direzione dello Studio Marzorati ed è stata realizzata grazie a un investimento di oltre 50 milioni di euro, provenienti dal fondo infrastrutturale del Gruppo Azimut, in collaborazione con Terme & SPA Italia. La cerimonia di inaugurazione è programmata per la primavera, in un nuovo polo che celebra il passato attraverso un attento restauro filologico. Cuspidi, pennacchi, trabeazioni e modanature sono stati ricostruiti fedelmente, utilizzando materiali originali, inclusa una “sabbia” importata da Grenoble, la stessa usata per gli abbaini della galleria Vittorio Emanuele. L’idea di trasformare quest’area e di ristrutturare gli edifici per creare un centro termale risale a oltre dieci anni fa, precisamente nel 2007, anno in cui è stata ripristinata la storica sorgente di acqua termale. La svolta si è concretizzata quando il Comune di Milano ha scelto di includere le scuderie De Montel nella prima edizione di “Reinventing cities”, un bando internazionale lanciato nel 2017. Nel 2021 sono iniziati i lavori di bonifica, seguiti nel 2022 dall’avvio del cantiere, che ora si avvia verso la conclusione.