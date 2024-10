In via Bernardino de Conti: “Un ex parcheggio e una discarica. Maciachini riparte da questo luogo.”

Un disegno di triangoli colorati di giallo, arancione e rosso decora l’asfalto dell’intera via Bernardino de Conti, situata dietro il piazzale Maciachini. Questa nuova vernice è stata applicata solo pochi giorni fa, dopo che la strada è stata pedonalizzata la scorsa estate, con l’aggiunta di piante, panche, rastrelliere e tavoli per il ping pong e picnic. Si tratta dell’ultima “Piazza Aperta” ristrutturata dal Comune per fornire agli studenti della scuola nelle vicinanze uno spazio sicuro e ricreativo. “Segna l’inizio della valorizzazione di un’area con tanti problemi, come i rifiuti, i negozi chiusi e la mancanza di punti di incontro”, racconta Nicola Bertasi, presidente del neonato Comitato Maciachini 9. Un pensiero condiviso anche da Luigi Coppola e Giovanni Franzoi, membri del Comitato: “Le cose stanno migliorando, ma ci sono residenti che non riescono a rinunciare all’idea di girovagare con il suv ovunque”. Questo non è il pensiero di Carlo Zini, che abita proprio su quella via: “In passato era un’area con parcheggi abusivi e immondizia accumulata. Questa iniziativa è positiva, ma fino ad ora è poco frequentata dagli studenti, e su alcuni tavoli si notano persone che bevono e spacciano. Quindi ci sono aspetti favorevoli e sfide da affrontare”.