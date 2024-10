Il sindaco Ferretti ha avuto un incontro con il Prefetto per discutere le questioni legate alla sicurezza a Rozzano

Il sindaco Gianni Ferretti si è recato dal Prefetto Claudio Sgaraglia per discutere riguardo alla sicurezza a Rozzano, a seguito dell’orribile evento in cui Manuel Mastrapasqua ha perso la vita a causa di un accoltellamento avvenuto la notte tra il 10 e l’11 ottobre per questioni legate a un paio di cuffie.

L’incontro si è svolto ieri mattina, mercoledì 16 ottobre, nella Prefettura di Milano e ha visto la partecipazione dei responsabili provinciali delle Forze di Polizia, del capo del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Milano e del Comandante del Raggruppamento “Lombardia e Trentino Alto Adige” dell’Esercito Italiano.

Durante la riunione, il Comitato ha esaminato in particolare il recente evento critico a Rozzano. È stato evidenziato quanto la questione della sicurezza nella città sia stata attentamente discussa.

Il Prefetto Sgaraglia, subito dopo il drammatico incidente, aveva manifestato la sua solidarietà e promesso un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine, incrementando con pattuglie supplementari dei Carabinieri le attività di sorveglianza, sia di giorno che di notte. Il sindaco ha anche fornito un commento sull’accaduto.

Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine al Prefetto e a tutte le autorità presenti per l’attenzione e la disponibilità mostrata durante l’incontro – afferma il sindaco Gianni Ferretti. La sicurezza dei cittadini rappresenta una priorità inderogabile per la nostra Amministrazione, e sono particolarmente riconoscente per l’impegno collettivo nel potenziare le misure di controllo e prevenzione sul nostro territorio.

Il sostegno della Prefettura e delle Forze dell’ordine, come messo in evidenza durante la riunione, è essenziale per garantire una sorveglianza efficace e interventi mirati in base alle necessità specifiche – continua il sindaco. Un ringraziamento particolare va all’Arma dei Carabinieri e alla Tenenza di Rozzano, sempre al nostro fianco per assicurare la sicurezza nella nostra comunità. Dall’inizio dell’anno abbiamo anche migliorato la videosorveglianza con telecamere all’avanguardia per un controllo più efficiente del territorio.

Nuovi servizi ad “Alto impatto” pianificati

Durante la riunione sono stati organizzati specifici servizi di prevenzione ad “Alto impatto”. Le operazioni saranno condotte anche congiuntamente dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza nella zona di Rozzano, la quale, come evidenziato dal Comitato, è già monitorata e non presenta un aumento dei reati.

Aumento degli arresti dei Carabinieri

A testimonianza dell’impegno costante a Rozzano, nell’ultimo anno, il numero degli arresti effettuati dai Carabinieri è raddoppiato. È stata infatti una pattuglia dell’Arma, durante i servizi notturni, a trovare il corpo, purtroppo senza vita, del giovane Manuel Mastrapasqua subito dopo l’aggressione.