Fiamme al Tribunale, zona evacuata

Nella tarda mattinata di ieri, il Palazzo di Giustizia di Milano ha ripreso le normali attività dopo un principio di incendio che si è verificato nel piano interrato, nelle vecchie caldaie dismesse. L’innalzarsi di un denso fumo ha portato a un’”evacuazione parziale” di circa 500 individui, come hanno riferito i vigili del fuoco, giunti sul posto con tre squadre e un mezzo di soccorso. Fortunatamente, non ci sono stati né feriti né intossicati, e la situazione è stata rapidamente gestita. I pompieri stanno attualmente conducendo le operazioni di verifica necessarie. In base alle prime indagini, si sospetta un problema elettrico, ma ulteriori accertamenti saranno eseguiti per determinare le cause precise dell’accaduto. Sembra che alcuni lavoratori fossero impegnati in opere di manutenzione quando un tubo è stato accidentamente danneggiato, provocando una fiammata a causa di gasolio. Nell’area del cortile interno, dove sorgono le caldaie, persiste un forte odore di fumo.