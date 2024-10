Due persone hanno avuto una discussione accesa riguardo a chi dovesse acquistare per primo le sigarette al distributore, culminando in un’aggressione in cui uno dei due è stato accoltellato

Violenta disputa per sigarette al distributore: accoltellamento e arresto del sospettato

Una violenta disputa su chi dovesse prelevare le sigarette per primo da un distributore ha portato a un grave accoltellamento. La vicenda si è svolta l’8 giugno scorso in via Rembrant a Milano, dove un uomo di 32 anni, in compagnia della fidanzata, ha iniziato a discutere con un 25enne. La lite, originata da una semplice divergenza, è degenerata e ha portato il giovane a impugnare un coltello, colpendo l’altro uomo ripetutamente all’addome.

Subito dopo l’attacco, la vittima è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Dopo un lungo mese di ricovero, è stato dimesso. Nel frattempo, gli agenti della polizia hanno avviato un’indagine, riuscendo a identificare il sospettato grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Arrestato il sospettato con un particolare tatuaggio sulla mano

Il 25enne, riconosciuto anche per un particolare tatuaggio sulla mano, è stato arrestato e ora affronta l’accusa di tentato omicidio, venendo portato nella casa circondariale di San Vittore.

Detenzione cautelare nel carcere di San Vittore

L’individuo sospettato di aggressione è stato arrestato e sottoposto a un’ordinanza di detenzione cautelare. È stato poi trasferito nel carcere di San Vittore.