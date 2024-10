A Milano, un uomo è stato assassinato a coltellate in via Giovanni da Cermenate

Milano – Un uomo di una trentina d’anni, la cui identità rimane al momento sconosciuta, è stato rinvenuto morto a seguito di uno o più colpi di coltello, in via Giovanni da Cermenate, alla periferia di Milano, intorno alle 5 di questa mattina. Sul luogo del fatto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato.

Indagine iniziale

Da quanto emerso, si ritiene che la vittima possa aver tentato di rapinare qualcuno, e che quest’ultimo abbia reagito infliggendogli diversi colpi letali.

Intervento d’emergenza

La chiamata di emergenza è arrivata poco dopo le 5. I soccorritori del 118 e gli agenti della volanti hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente. Purtroppo, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare ed è stato accertato il decesso.

Delitto all’orizzonte

