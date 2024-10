A Milano si è attivata l’allerta gialla a causa del maltempo, con preoccupazioni per potenziali esondazioni

Maltempo a Milano: attivata l’allerta gialla per pericolo di esondazioni

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo. Le previsioni

Nei prossimi giorni, Milano sarà interessata da condizioni meteorologiche avverse, con piogge e temperature in diminuzione. Dalle 12 di giovedì 17 ottobre è stata emessa un’allerta gialla per rischio idrogeologico dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è in piena attività.

Precauzioni in caso di esondazioni e allagamenti

In concomitanza con l’allerta, il Comune di Milano consiglia ai residenti di prestare attenzione nelle zone a rischio di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro, nonché nei sottopassi. Si raccomanda di evitare soste sotto gli alberi e nelle vicinanze di cantieri, dehors e tende. È fondamentale garantire la sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di qualsiasi bene che possa essere spostato dalle intemperie. Inoltre, è consigliabile rimanere vigili riguardo ai fenomeni atmosferici durante eventi all’aperto, per prevenire situazioni di rischio.

Le previsioni per giovedì 17 ottobre

A Milano, secondo gli esperti di 3bMeteo, si prevedono cieli prevalentemente nuvolosi, con possibilità di leggere piogge durante tutto il giorno. Si stimano circa 25 mm di precipitazioni in arrivo. Giovedì, la temperatura massima sarà intorno ai 17°C, mentre quella minima si attesterà sui 15°C, con il limite della neve a circa 3201 metri. I venti mattutini saranno moderati e soffieranno da Est; nel pomeriggio, invece, saranno più deboli e provenienti da Sudest.

Una depressione atmosferica si estende sulla Regione, portando a una giornata instabile, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Nelle aree delle basse pianure occidentali e nelle Prealpi, si prevedono condizioni di maltempo con rovesci diffusi, talvolta temporaleschi; nelle pianure orientali e nelle Orobie, i cieli rimarranno molto nuvolosi e si assisterà a piogge leggere, intensificandosi in serata. Nelle Alpi Retiche, il tempo sarà simile, con nuvolosità persistente e piogge. I venti saranno deboli e orientali, con lo zero termico che si collocherà attorno ai 3350 metri.