Un nuovo incidente si è verificato in autostrada, causando una congestione di 4 chilometri sulla tratta tra Milano e Varese

Grave incidente sull'A8: 4 km di coda tra Milano e Varese, indagini in corso

Mercoledì sera, numerosi pendolari milanesi sono stati ostacolati nel loro tragitto sulla A8. Un incidente ha generato una fila di 4 km tra il Bivio A8/A9 Lainate – Chiasso e Castellanza. La notizia è stata diffusa intorno alle 19.15 da Autostrade per l’Italia. Questo è il terzo evento che causa disagi su una delle strade principali nei dintorni di Milano: in precedenza, un incidente sulla A4 aveva creato 6 km di coda, mentre un altro sulla Tangenziale Ovest aveva causato blocchi per 3 km.

Sull’Autostrada A8, poco prima delle 19, due veicoli si sono scontrati tra Legnano e Castellanza. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi; solo una donna di 64 anni è stata assistita dal personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) e successivamente trasferita in ospedale.

Le indagini per chiarire la causa dell’incidente sono state incaricate alla polizia stradale di Novate.