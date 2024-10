Un insegnante è stato attaccato da uno studente mentre si trovava nel corridoio della scuola, e ha dovuto essere trasportato in ospedale

Aggressione a un docente in una scuola di Abbiategrasso: trasportato in ospedale

Un insegnante è stato colpito in un corridoio di una scuola ad Abbiategrasso da uno studente, finendo così in ospedale.

ABBIATEGRASSO – Si è verificato un altro episodio di violenza in una scuola. L’incidente è avvenuto martedì mattina, 15 ottobre 2024, intorno alle 11.30, all’Istituto Lombardini in via Antonio Vivaldi, dove uno studente ha aggredito un insegnante.

Questo tipo di atto non è nuovo, anche se gli esiti sono stati meno gravi rispetto a un’aggregazione che si era verificata nell’istituto Alessandrini il 29 maggio 2023, quando un ragazzo di sedici anni colpì la professoressa Elisabetta Condò con un coltello, causando ferite significative.

L’aggressione sarebbe stata innescata da un rimprovero.

Stando alle prime ricostruzioni riportate da Prima Milano Ovest, un ragazzo di 16 anni avrebbe attaccato il docente di 46 anni dopo un richiamo in classe, seguendolo nel corridoio e facendolo cadere.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza che ha esaminato le condizioni del professore, portandolo poi al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta in codice verde, poiché si trovava in stato di shock.

Anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso sono intervenuti per raccolta di testimonianze e per determinare le prossime azioni da intraprendere nei confronti del minorenne coinvolto.