Un incendio è scoppiato in un tribunale di Milano, portando all’evacuazione di circa 500 individui

Un incendio è scoppiato nel tribunale di Milano il 16 ottobre, portando all’evacuazione di circa 500 persone. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10.30, coinvolgendo una parte del palazzo di giustizia dalla zona di via Freguglia, dove un incendio si è sviluppato nei sotterranei.

Fortunatamente, i vigili del fuoco hanno dichiarato che la situazione era sotto controllo e che non ci sono stati feriti o intossicati. L’evacuazione ha interessato tutto il personale e i cittadini presenti nelle aule, a seguito di un rogo che ha avuto origine in un ex locale caldaia nel seminterrato, dove alcuni tecnici erano al lavoro per il collegamento dell’impianto di riscaldamento al sistema di teleriscaldamento. Le prime indagini suggeriscono che potrebbe esserci stata una problematica elettrica, sebbene siano necessarie ulteriori verifiche per chiarire la causa precisa.

Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco di Milano con mezzi adeguati, insieme ai carabinieri, alla polizia e a un’ambulanza del 118. Testimoni presenti all’interno del tribunale hanno riferito di aver notato fumi provenienti da uno dei cortili interni, con un odore di bruciato che si diffondeva nei corridoi.

Attorno alle 11, la situazione è tornata alla normalità: gli impiegati, i legali e i cittadini stanno rientrando nel tribunale.