Ultrà, il racconto del capitano Calabria: “Lucci mi ha interrogato riguardo al spogliatoio.”

L’incontro si svolse 48 ore dopo un’altra sconfitta nel derby contro i rivali nerazzurri, il 6 febbraio 2023, con il punteggio di 1-0, decisivo fu un gol di Lautaro Martinez. Questa sconfitta aggravò ulteriormente un avvio d’anno disastroso, che era già iniziato con l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Torino. Il trend negativo continuò con altre imbarcate, come quella in Supercoppa italiana (3-0) e i pesanti rovesci in campionato contro Lazio (4-0) e Sassuolo (2-5). In questo contesto di cattivi risultati, avvenne il colloquio tra il noto leader della curva sud, Luca Lucci, e il capitano Davide Calabria. Lucci voleva confrontarsi con il terzino destro riguardo alle difficoltà della squadra e in particolare per capire se ci fossero problematiche all’interno dello spogliatoio che potessero spiegare il calo delle prestazioni. Questo dialogo è divenuto centrale nell’audizione di Calabria, avvenuta recentemente. Durante l’interrogatorio con la Squadra Mobile, sotto la guida dei pm Sara Ombra e Paolo Storari e del dirigente Alfonso Iadevaia, il difensore ha confermato di aver incontrato Lucci il pomeriggio dell’8 febbraio 2023. Questo incontro è stato documentato da una telecamera che ha filmato l’arrivo presso il bar ‘Italian Ink’ a Cologno Monzese e i saluti iniziali con il noto capo ultrà Giancarlo Capelli, detto ‘Barone’, seguiti dalla stretta di mano con Lucci. Calabria ha aggiunto di non sapere in che modo i tifosi abbiano avuto accesso al suo numero di cellulare; tuttavia, ha riferito che riceveva frequentemente messaggi, spesso insistenti: complimenti in caso di vittoria e lamentele dopo una sconfitta.

Il dibattito si concentrerà unicamente su temi relativi al “campo”, senza toccare questioni riguardanti i biglietti o altri elementi legati a San Siro. Non sarà stata l’unica riunione registrata dalle forze dell’ordine, con Lucci sempre come interlocutore principale. Dopo il calciatore del Milan Calabria, il terzo tesserato della Serie A a essere ascoltato, ci sarà l’audizione del centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu e dell’ex difensore Marco Materazzi. A loro verranno poste domande riguardo alla supposta cena con Ferdico e Bellocco, oltre ai collegamenti con Ferdico relativi alla richiesta di aumentare i biglietti riservati per la finale di Champions League 2023. Nel frattempo, alcuni degli arrestati, inclusi Lucci, Christian Rosiello, Riccardo Bonissi e Mauro Nepi, hanno presentato ricorso al Riesame contro il provvedimento che li ha incarcerati due settimane fa. A distanza di due settimane dall’inchiesta, la curva Sud rossonera si esprime attraverso un comunicato, dichiarando di non aver mai gestito parcheggi o venduto birra e di non aver mai chiesto o ottenuto biglietti dalla società. Inoltre, evidenziano di non aver mai messo in atto atti di intimidazione o violenza per ottenere profitti legati all’ambiente dello stadio. Contestano anche una “vergognosa campagna mediatica” contro gli ultrà arrestati e rifiutano l’idea che il presunto accordo di non aggressione tra le curve servisse per arricchirsi.

Qual è il risultato finale di questo ragionamento? Quando si pone la questione sull’opportunità di mantenere il nome Curva Sud Milano, la risposta è indubbiamente affermativa.