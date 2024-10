Si muoveva smarrita tra le vie del centro, assistita dai passanti e dalla polizia locale

Una signora di 84 anni girovagava smarrita nel centro città. Appariva visibilmente confusa, e alcuni passanti hanno notato la sua condizione, decidendo di allertare la polizia. Gli agenti sono intervenuti prontamente, occuparsi dell’anziana e rintracciare la sua famiglia. Questo episodio si è verificato martedì pomeriggio. Alle 15, alcuni cittadini hanno portato la donna al comando di piazza Beccaria; era evidentemente disorientata, ma serena. Subito, la polizia ha contattato il 118 e, giunti sul posto, i paramedici l’hanno trasferita al Policlinico in codice verde per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, gli agenti hanno chiesto informazioni sulla sua identità e sull’indirizzo di casa, poiché era uscita senza alcun documento. Dalla sua nome e cognome, hanno potuto verificare i dati anagrafici e risalire così al suo indirizzo nella zona di via Ripamonti. Hanno quindi avvisato il marito, che ha raggiunto la moglie in ospedale. La storia si è conclusa felicemente con il rientro a casa in sicurezza.