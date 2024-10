Sequestrati mefedrone e contenitori di sostanze noto come “droga dell’amore”. Operazione della polizia nella zona Bicocca, arrestati degli spacciatori

Un’operazione antidroga ha portato al rinvenimento di quasi un chilo di sostanze chimiche, sia in forma liquida che solida. Due giorni fa, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un egiziano di 34 anni e un israeliano di 35 anni per traffico di droga, dopo aver colto il primo mentre usciva dalla sua abitazione con alcune dosi di mefedrone e Ghb-Gbl, comunemente nota come “droga dell’amore”.

Intorno alle 21.30 di lunedì, il personale della sezione “Contrasto al crimine diffuso”, sotto la direzione del funzionario Filippo Bosi, ha identificato un appartamento in via San Miniato come sospetto punto di stoccaggio per stupefacenti. Sistemati in una posizione strategica, gli agenti in abiti civili hanno avvistato il 34enne mentre lasciava il suo domicilio con un pacco sigillato; dopo averlo fermato, hanno aperto il contenitore da cui sono emersi un flacone di Ghb da 68 grammi e due bustine di mefedrone del peso di circa 2,50 grammi.

All’interno dell’appartamento situato nella zona di Bicocca, condiviso con il 35enne, le forze dell’ordine hanno rinvenuto ulteriori 6,5 grammi di mefedrone, una bottiglia di vetro contenente circa 800 grammi di Ghb-Gbl, un altro flacone con 40 grammi della medesima sostanza, due grammi di hashish, sette pillole di ecstasy per un totale di circa 3,5 grammi, 400 euro in contante, una bilancia elettronica di precisione e materiale per confezionare le dosi. Al termine delle indagini, i due spacciatori sono stati arrestati sotto la direzione del pubblico ministero di turno.