San Raffaele e Acciaitubi hanno firmato un accordo per collaborare nel settore della ricerca

All’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano è stato istituito un dottorato triennale in Gastroenterologia ed Endoscopia per la ricerca, sostenuto da Acciaitubi Spa, uno dei principali produttori italiani di tubi saldati. Il programma ha come titolo “Rivelare l’impatto della terapia combinata avanzata (Act) sull’espressione genica differenziale: nuove intuizioni per l’uso razionale della Act nel trattamento delle malattie infiammatorie intestinali”. Il professor Silvio Danese, docente di Gastroenterologia e capo del dipartimento di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva al San Raffaele, afferma che “le attuali opzioni terapeutiche per le malattie infiammatorie intestinali, tra cui la colite ulcerosa e il morbo di Crohn, mostrano limiti di efficacia, rendendo necessario sviluppare nuove strategie”. Questo progetto mira a fornire supporto ai medici per individuare la combinazione terapeutica di Act più adatta, considerando i cambiamenti genetici e le caratteristiche specifiche del paziente. Marco Berera, Ceo di Acciaitubi, mette in evidenza che “il nostro impegno per la sostenibilità e la responsabilità sociale ruota attorno alle persone. Anche il nostro sforzo verso l’ambiente, l’ottimizzazione dei processi produttivi e l’uso di acciaio ecologico è rivolto al benessere delle persone e guarda al futuro. Per noi, questa visione significa anche investire nella ricerca scientifica, fondamentale per migliorare la salute e la qualità della vita”.