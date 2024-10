Oggi, si è verificato un incendio presso il Tribunale di Milano, con conseguente evacuazione del Palazzo di Giustizia. Quali sono le ultime novità riguardo l’accaduto?

Incendio al Palazzo di Giustizia di Milano: Evacuazione e intervento dei vigili del fuoco per un incendio nella centrale termica

Milano, 16 ottobre 2024 – Momenti di apprensione si sono verificati al Palazzo di Giustizia di Milano, situato in via Freguglia, nel cuore della città. Stamattina, mercoledì 16 ottobre, è scoppiato un incendio all’interno del tribunale. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, le attività legali sono state sospese e le persone hanno iniziato a evacuare l’edificio per motivi di sicurezza. Il fumo, con un forte odore di plastica bruciata, ha invaso i piani superiori della struttura.

Incendio provocato da lavori nella centrale termica

Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe stato provocato da alcuni lavori nella zona della centrale termica, che alimenta l’imponente edificio di sette piani. Alcuni operai erano al lavoro quando un tubo è stato danneggiato e, per ragioni ancora da chiarire, il gasolio avrebbe innescato una fiamma. Le fiamme sono state domate, ma per precauzione i dirigenti del Palazzo hanno ordinato l’evacuazione, coinvolgendo circa cinquecento persone. Fortunatamente, non si segnalano né feriti né intossicati.

Vigili del fuoco e forze dell’ordine sul posto

Tre squadre dei vigili del fuoco del comando di via Messina e un mezzo di soccorso sono arrivati sul posto in pochi minuti. I pompieri comunicano che la situazione è sotto controllo e stanno svolgendo le consuete verifiche. Sono presenti anche i carabinieri e gli agenti del commissariato Monforte Vittoria. Recentemente, quest’estate, i vigili del fuoco erano giunti al tribunale milanese per un altro intervento: a luglio, infatti, il Palazzo di Giustizia era rimasto completamente privo di corrente in due momenti distinti della stessa giornata.