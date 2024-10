Milano si proietta verso il futuro con 19 iniziative. È previsto un anello verde tra le porte della città. Nel 2025 si terrà il bando per il ponte pedonale di Monteceneri

Il nuovo Piano di governo del territorio include 19 iniziative chiave che interessano sia il centro che le aree periferiche. Tra queste troviamo la Creazione della Cerchia verde dei Bastioni e la trasformazione del cavalcavia Monteceneri in una zona pedonale. Si prevede anche il rinnovamento delle vie adiacenti alla Stazione Centrale e agli ex Magazzini Raccordati, oltre alla costruzione di un boulevard che unirà la nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) al Parco agricolo sud, passando per la riqualificazione del cavalcavia Corvetto e di viale Ortles e via Quaranta. Queste iniziative sono state presentate ieri mattina da sindaco Giuseppe Sala e dall’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi durante l’evento nella Sala Alessi di Palazzo Marino. Hanno sottolineato l’importanza dell’Atlante dei quartieri, un elemento cruciale del futuro Pgt, che si prevede sarà votato entro un anno.

Ripartiamo dal cuore della città. L’iniziativa Cerchia Verde dei Bastioni mira a istituire spazi pubblici ininterrotti con priorità per i pedoni e a ristrutturare le piazze vicine alle porte storiche. Tra i traguardi, c’è la rivisitazione dei quartieri Brera, Quadrilatero, Romana, Ticinese e Magenta, all’insegna di una crescente pedonalizzazione e del miglioramento della qualità degli spazi urbani. La “linea verde sottile“ lungo i Bastioni e nelle vicinanze delle antiche porte di accesso alla città si propone di ampliare gli spazi per pedoni e ciclisti, incrementare le aree verdi e limitare il traffico automobilistico.

Nella presentazione riguardante la Cerchia Verde dei Bastioni, si fa riferimento a un’importante iniziativa di pubblico interesse del PGT 2012, parzialmente realizzata, in cui l’Atlante suggerisce la creazione di un sistema continuativo di spazi pubblici a pedonalità favorita lungo il doppio percorso della Cerchia dei Bastioni, che include viali come Majno, Caldara, Beatrice d’Este e Papiniano, oltre al giro esterno dei viali (viale Monte Nero, Bligny, Coni Zugna).

In aggiunta, la valorizzazione della doppia cerchia prevede lo sviluppo di un percorso ciclabile continuo lungo il viale interno, mentre il viale esterno sarà ripensato per favorire la mobilità pedonale e migliorare il trasporto pubblico, mettendo in risalto il suo aspetto commerciale e di vita comunitaria. Il progetto si completa con l’apertura di funzioni di interesse collettivo all’interno di alcune porte storiche attualmente inutilizzate, la ristrutturazione di piazze che diventeranno punti di riferimento lungo l’anello e l’accesso ai grandi parchi urbani.

Dalle zone centrali alle aree periferiche. Tra i progetti più promettenti per i quartieri distanti dalla Madonnina, si segnalano il recupero di due storici cavalcavia: Monteceneri e Corvetto. La Giunta guidata da Sala, dopo diversi annunci, ha deciso di accelerare i tempi. “Il progetto di riqualificazione del cavalcavia Monteceneri è un obiettivo che desideriamo realizzare”, afferma Tancredi. “Nel 2025, il Comune presenterà il bando relativo a questo intervento. Ci ispiriamo a grandi esempi internazionali, come l’High Line di New York e la Promenade Plantée di Parigi.” E per quanto riguarda il cavalcavia Corvetto? “Ci aspettiamo di lanciare un bando a breve per il suo utilizzo pedonale, ciclabile e verde,” risponde l’assessore, mentre il sindaco aggiunge: “L’unico dubbio sul cavalcavia Corvetto è capire se l’assenza di questo accesso influenzerà negativamente il traffico nelle vie adiacenti. Stiamo aspettando chiarimenti dai nostri uffici. Se la risposta sarà favorevole, procederemo con la revisione del progetto per Corvetto. Dobbiamo decidere se demolirlo o ristrutturarlo, ma è ancora prematuro fare previsioni.”