M4, continuano i problemi a pochi giorni dall’apertura, con scale mobili e ascensori non funzionanti

Milano – Diverse stazioni stanno affrontando problemi con le scale mobili e gli ascensori, a pochi giorni dall’apertura della nuova linea M4. Alcuni utenti hanno segnalato la fermata Sforza-Policlinico, dove ascensori e scale mobili sono fuori uso. Ieri mattina, poco prima delle 9.30, due persone anziane si sono trovate a dover affrontare le scale. Successivamente, nella fermata De Amicis, si è notata un’infiltrazione d’acqua, circondata da un nastro di sicurezza bianco e rosso per prevenire incidenti. A Segneri, nel Giambellino-Lorenteggio, risulta operativa solo una scala mobile; l’altra è contrassegnata da un nastro rosso per segnalare il guasto. Altre immagini provenienti dai treni mostrano porte danneggiate e alcuni utenti hanno riferito difficoltà nel passaggio tra diverse linee, come a Sant’Ambrogio, dove è necessario uscire e affrontare un percorso alternativo. Tuttavia, in serata, tutte le stazioni citate risultavano nuovamente accessibili, con almeno un ascensore in funzione. È stato comunicato che il fornitore sta operando da lunedì con vari team per ripristinare il servizio delle cabine.