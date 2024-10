Luca Ziliani, un ragazzo di 16 anni, è stato scoperto da Atm all’interno di una galleria della metropolitana

Un ragazzo di 16 anni, Luca Ziliani, è stato rintracciato dalla sicurezza dell’Atm in una galleria della metropolitana di Milano. La sua scomparsa era iniziata il 10 ottobre, e il giovane è stato trovato il 16 ottobre. Gli agenti della sicurezza Atm lo hanno fermato mentre si trovava nel tunnel della linea M2, vicino alla fermata di Moscova. La chiamata dalla centrale operativa, che monitora le stazioni della metro tramite telecamere, ha allertato gli operatori, i quali si sono precipitati in loco per fermarlo. Dopo pochi istanti, hanno identificato Luca, scomparso da Monticello Brianza. Dato il ritrovamento, il personale ha immediatamente informato la polizia. La famiglia di Luca, che aveva lanciato appelli online e in TV nella speranza di ritrovarlo, verrà contattata per comunicare l’importante notizia. Si è appreso che il ragazzo era stato avvistato all’1.37 dell’11 ottobre vicino a un bowling a Merate e si sospetta che possa aver trascorso una notte alla stazione di Cernusco Lombardone, prima di prendere un treno per Milano. Secondo MilanoToday, le sue condizioni fisiche risultano buone.

Per le sue indagini, erano stati coinvolti, dal centro di comando situato a La Valletta Brianza, anche i pompieri con i droni, gli esperti di soccorso speleo-alpino-fluviale del Saf e le unità cinofile.