Luca Ziliani, un giovane di 16 anni, è misteriosamente sparito: “Ha preso un treno diretto a Milano.”

Luca Ziliani, il ragazzo di 16 anni scomparso: “Ha preso un treno per Milano”

Il giovane è svanito il 10 ottobre nella zona di Lecco. Un video mostra il momento in cui si imbarca sul treno diretto a Milano.

È misteriosamente scomparso. Le ricerche di Luca Ziliani, sedicenne di Monticello Brianza, continuano da giorni dopo la sua scomparsa il 10 ottobre. Fino a martedì mattina, l’ultimo avvistamento confermato risaliva alle 2.37 dell’11 ottobre nei pressi del Bowling di Merate. Tuttavia, sono state le informazioni fornite dalla madre a rivelare un importante aggiornamento. La notte tra giovedì e venerdì, il ragazzo avrebbe trascorso del tempo nella stazione di Cernusco Lombardone, dove è stato filmato da una telecamera mentre prendeva il primo treno per Milano.

Questa è la situazione nota fino ad ora: “Potrebbe anche essere tornato a casa – ha dichiarato la madre in un appello, poi rimosso, sui social -. Se lo avvistate, per favore avvicinatevi: sarà probabilmente affaticato e affamato. In caso di avvistamento, contattate subito il 112 e fornire tutte le informazioni pertinenti”, ha aggiunto la donna.

Il sedicenne della Brianza è scomparso giovedì 10 ottobre dalla sua casa a Monticello Brianza. Fra le forze mobilitate dal centro di coordinamento di La Valletta Brianza, ci sono anche i vigili del fuoco con i droni, il personale del soccorso speleo alpino fluviale (Saf) e le unità cinofile.

Luca, un ragazzo di 16 anni, vive a Monticello Brianza con la madre e le sorelle. Il suo caso è stato ripreso da “Chi l’ha Visto?”, che sta seguendo la situazione. Giovedì 10 ottobre, intorno alle 23:30, la sorella lo ha visto mentre si trovava in cucina a preparare una torta. Alle 00:49, alcune telecamere di sorveglianza lo hanno registrato mentre camminava lungo la strada provinciale 54, dirigendosi verso Cernusco, Lombardone e Merate. Poco dopo, altre telecamere lo hanno catturato mentre si spostava verso Missaglia da via Ugo Merlini. Luca non era in possesso né di cellulare né di documenti.

Il primo allerta riguardante la sua scomparsa è stato lanciato dalla Prefettura di Lecco. Ha gli occhi verdi e i capelli castani; al momento della sua sparizione, indossava una felpa nera con cappuccio, pantaloni cargo neri e scarpe in stile “Crocs” di colore verde acido. Un dettaglio particolare è la collana con un ciondolo a forma di cornetto portafortuna e un paio di anelli in metallo, uno dei quali è contrassegnato con il nome “Marlù”.