La placca in onore di Giuseppe Pinelli è stata nuovamente vandalizzata

La targa dedicata a Giuseppe Pinelli è stata nuovamente danneggiata. L’incidente è avvenuto tra lunedì e martedì 15 ottobre e il fatto è stato segnalato dall’ANPI. Sul prato sono state trovate schegge di marmo bianco e le scritte risultano distrutte. Si tratta della quarta volta che il memoriale, collocato dal Comune di Milano in Piazzale Segesta in onore dell’anarchico e partigiano, subisce atti vandalici. Secondo la denuncia dell’ANPI Provinciale di Milano, il danneggiamento è avvenuto questa notte, con il precedente atto vandalico risalente a giugno. L’associazione partigiani ha condannato fermamente l’episodio, ricordando le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il quale sottolineava che “Giuseppe Pinelli fu vittima due volte, prima di pesanti e infondati sospetti e poi di una fine tanto assurda quanto repentina”. L’ANPI ha richiesto urgentemente al Comune di Milano di ripristinare la targa, richiamando alla memoria i giorni delle bombe fasciste, dei depistaggi e il tentativo di addossare la colpa a un uomo innocente per una strage legata a Ordine Nuovo. Pinelli era stato arrestato a seguito della strage avvenuta in piazza Fontana e, una volta portato in questura, era caduto dal quarto piano in circostanze mai del tutto chiarite.