Indagini sugli ultras, i magistrati ascoltano Calabria

Un colloquio con un esponente dei tifosi rossoneri è avvenuto per discutere “delle difficoltà della formazione, delle dinamiche interne e delle performance” del Milan. Queste le parole espresse dal capitano Davide Calabria durante la sua audizione – come testimone informato – nell’ambito dell’inchiesta riguardante il mondo ultras, che sta coinvolgendo sia Milan che Inter. Calabria ha rivelato di essere stato avvicinato da Luca Lucci, il leader della Curva Sud, e di averlo incontrato nel febbraio 2023 in un locale a Cologno Monzese. Questo fatto era già conosciuto dagli investigatori, ma è stato confermato dal capitano, secondo quanto riportato dall’ANSA. L’incontro era esclusivamente dedicato alle problematiche che la squadra stava affrontando in quel periodo. Prossimamente, sarà il turno di Hakan Calhanoglu, in quanto Marco Ferdico – uno dei capi della Curva Nord – ha dichiarato (durante una conversazione con Marco Materazzi) di aver avuto incontri sia con il centrocampista turco sia con Nicolò Barella per affrontare “le difficoltà emerse riguardo alla questione dei biglietti per la finale di Champions” del 10 giugno 2023.