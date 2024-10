Incidente stradale sull’autostrada a causa della pioggia: si verifica un ingorgo di 6 chilometri

Incidente in autostrada sotto la pioggia: traffico fermo per 6 km

Mercoledì pomeriggio, tra Bergamo e Milano, la A4 ha subito un blocco del traffico a causa di un incidente verificatosi intorno alle 15.30, nel segmento che collega Trezzo sull’Adda a Cavenago/Cambiago.

Stando alle prime notizie, tre persone, di cui due su una moto e una in auto, sono rimaste ferite, ma le condizioni di tutti non sembrerebbero gravi. Sul posto sono prontamente intervenuti i paramedici dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con un’ambulanza e un’automedica.

Gli agenti della polizia stradale di Novate si sono occupati dei rilievi. Alle 16.40, la coda si estendeva per 6 chilometri tra Dalmine e Cavenago, in direzione Milano. Autostrade per l’Italia consiglia di entrare a Cavenago e di uscire a Dalmine se ci si dirige da Brescia. Anche nella direzione opposta si sono registrati rallentamenti, causati dalla curiosità degli automobilisti, come sottolineato da Autostrade.