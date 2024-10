Il tempo atmosferico in montagna e la raccolta di dati da parte di studiosi

È stato indetto un bando per un assegno di ricerca di durata annuale, rinnovabile, all’interno del progetto “Horizon Europe MountResilience”, volto a studiare come le aree montane possano adattarsi ai cambiamenti climatici. La posizione è offerta presso Unimont, ovvero il centro di eccellenza dell’Università degli Studi di Milano ubicato a Edolo, provincia di Brescia. Il compenso mensile netto ammonta a 1.750 euro.

La selezione è aperta a candidati che possiedano un curriculum di ricerca idoneo e una laurea specialistica, magistrale o un titolo equivalente a ciclo unico. Saranno considerati vantaggi la conoscenza delle tecniche di raccolta dati in ambito ambientale, la familiarità con gli strumenti e i servizi per la comunicazione e disseminazione, l’uso di software per l’analisi e l’elaborazione dei dati, esperienze in progetti internazionali e competenze linguistiche in inglese.

Il candidato scelto avrà il compito di supportare il coordinamento e il monitoraggio delle attività del progetto, gestirà le operazioni necessarie alla realizzazione dei progetti pilota in sei regioni montane europee, e contribuirà attivamente alla costruzione di un database relativo alle Soluzioni Basate sulla Natura. Inoltre, sarà coinvolto nello sviluppo di metodi di co-creazione e nel coinvolgimento degli stakeholder, oltre a redigere una strategia di engagement sociale. Sarà anche possibile collaborare alla diffusione dei risultati del progetto a livello internazionale.