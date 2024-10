Il Centro di Arese. Scopri tutte le promozioni disponibili

Il format utilizzato è quello dello “speed meeting”, un incontro rapido tra chi è in cerca di personale e chi offre opportunità di lavoro. Questo evento si svolgerà presso Il Centro di Arese, uno dei centri commerciali più frequentati d’Italia, giovedì 24 ottobre dalle 10 fino alle 14:30. Si tratta della prima edizione del “recruiting day”, organizzato in partnership con Afol Met, l’ente responsabile per il lavoro e la formazione nella zona di Milano.

La giornata sarà focalizzata sulla selezione di personale per vari ruoli, come commessi e operatori nella ristorazione, oltre ad altre figure professionali per i 200 esercizi e ristoranti presenti nel centro, che conta oltre 3.500 collaboratori (escludendo l’indotto). L’evento prevede una sessione di presentazioni delle aziende e uno spazio appositamente allestito per effettuare colloqui. Ogni azienda avrà una postazione identificabile con il proprio logo, dove i responsabili delle risorse umane accoglieranno i candidati.

Le aziende partecipanti coprono un’ampia gamma di settori, dall’abbigliamento alla ristorazione, passando per librerie e fiorerie. Questo evento è aperto a chi è in cerca di occupazione, gratuito e richiede una registrazione anticipata tramite un modulo da compilare. I candidati che saranno selezionati dal servizio di reclutamento di Afol Metropolitana avranno l’opportunità di incontrare le aziende, esplorare le posizioni disponibili e partecipare ai colloqui durante l’orario stabilito.

Tra i marchi che hanno confermato la loro presenza ci sono nomi noti come il gruppo Inditex, con i marchi Zara, Pull&Bear, Oysho e Stradivarius, insieme a Percassi, Lego, Nike e Starbucks, oltre a Essilor Luxottica, Franck Provost, Libero Milano, Viridea e JD Sports.