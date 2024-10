Gli portano via la bicicletta del valore di 4mila euro, che utilizza per passeggiare con il suo cane: sono stati scoperti grazie al prezzo conveniente

Un ingegnere milanese ha subiato il furto della sua bicicletta cargo, del valore di 4.000 euro, utilizzata per portare il suo cane al lavoro. L’episodio si è svolto a settembre in un condominio di via Adeodato Ressi, nei pressi della stazione Centrale. I ladri sono entrati nel cortile, hanno tagliato la catena di sicurezza e si sono appropriati del mezzo.

Quando il proprietario ha scoperto che la bici era sparita, ha immediatamente sporto denuncia, fornendo dettagli e fotografie. Gli agenti della polizia locale, specializzati nel recupero di biciclette rubate, hanno avviato un’indagine e controllato anche le vendite online. La bici è stata trovata in un annuncio con un prezzo di 250 euro, molto al di sotto del suo valore reale.

Guidato dalla polizia, il proprietario ha contattato il venditore e ha fissato un incontro. Tuttavia, all’appuntamento si sono presentati gli agenti che hanno identificato i colpevoli: due uomini di 36 e 41 anni, con precedenti per reati contro la proprietà e per possesso di droga. I ladri, provenienti dal Piemonte, erano arrivati a Milano con un furgone per mettere a segno il furto.