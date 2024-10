Giulia Salemi ha espresso preoccupazione per la sua sicurezza a Milano, affermando di sentirsi ansiosa nel camminare da sola e di percepire intorno a sé la presenza di possibili aggressori

Milano – Piuttosto che una semplice denuncia, si può considerare un vero e proprio sfogo, poiché non fa riferimento a un evento specifico. La sensazione di insicurezza che pervade Milano è condivisa anche da numerosi volti noti. Dopo il video diffuso sui social dal campione Nicola Bartolini, ora è il turno dell’influencer Giulia Salemi, che fortunatamente non ha subito alcun furto. Tuttavia, per la 31enne di origini iraniane, esprimere disappunto per la mancanza di sicurezza nella sua città, Milano, sembra inevitabile. Basta essere una donna e passeggiare da sola nella strada al calar della sera. “Sono così esausta e spaventata come donna; ogni giorno temo di uscire da sola,” confida la compagna di Pierpaolo Petrelli in un post su Instagram pubblicato recentemente. Riprendendosi mentre cammina, descrive il disagio di vivere in una grande città come Milano. “Vedo soltanto volti che mi incutono timore – afferma nel video divenuto virale l’ex concorrente del Grande Fratello Vip – incontro solo persone poco fidate e individui che potrebbero rivelarsi aggressori, che mi osservano con quel famoso sguardo inquietante. Devo abbassare gli occhi, stringere la borsa e nascondere il telefono.” La paura si trasforma in una critica alla gestione urbanistica: “Oh, bella Milano… specialmente considerando quello che costa. È affascinante e sicura. Magari dovremmo concentrarci sull’ampliamento della Zona C e delle aree pedonali.”