Gare manipolate legate a Ernst&Young, sette responsabili regionali interrogati dai giudici

Indagine su presunte irregolarità in gare per fondi europei assegnate a Ernst&Young: Sette funzionari della Regione Lombardia ascoltati dai pubblici ministeri

Sette funzionari della Regione Lombardia, appartenenti alla Direzione generale per l’istruzione, l’università e la ricerca, sono stati ascoltati martedì dai pubblici ministeri Sergio Spadaro e Giordano Baggio nell’ambito di un’indagine avviata dalla procura europea antifrode. L’inchiesta si concentra su presunti irregolarità in gare riguardanti fondi europei, assegnate a Ernst&Young, conosciuta società di consulenza, per un valore di 10 milioni di euro.

Tra i convocati, quattro erano dirigenti regionali e tre avevano il compito di responsabili unici del procedimento (RUP). Queste persone facevano parte di una commissione incaricata di gestire un contratto di 755mila euro, che si estende per 15 mesi, finalizzato a fornire assistenza tecnica per la conclusione della programmazione comunitaria relativa al fondo Ue Por Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale).

L’indagine per turbativa d’asta coinvolge dodici contratti vinti da EY tra il 2019 e il 2023, sui quali la procura ha riscontrato presunti scostamenti, come un numero di ore di lavoro dichiarate che supererebbe di gran lunga quanto una squadra di consulenti potrebbe realisticamente completare in un mese. Attualmente, sei manager di Ernst&Young sono sotto inchiesta.