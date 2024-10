Fuga verso l’aiuto. E c’è chi contribuisce con mille euro

Una mobilitazione solidale si sta sviluppando online in onore di Manuel Mastrapasqua, con l’obiettivo di supportare la sua famiglia nel coprire i costi da affrontare, in particolare quelli legati ai funerali. Finora, 347 persone hanno contribuito alla raccolta fondi attivata su gofundme. Alcuni donatori offrono anche solo 5 euro per dimostrare la propria vicinanza, mentre altri contribuiscono con somme più consistenti, come mille euro. Tra i partecipanti ci sono sia vicini di casa che individui provenienti da lontano. In sole 72 ore, sono stati raccolti quasi diecimila euro, mentre il cordoglio continua a manifestarsi anche sui social media. Un messaggio di saluto di Manuel dedicato al padre, deceduto nel 2018, recita: “Non siamo riusciti a difenderti. La responsabilità è di tutti. Buon viaggio e perdonaci”. Altri utenti, pur non avendo mai incontrato Manuel, esprimono la loro intenzione di non dimenticarlo mai, affermando: “Ora sei con il tuo meraviglioso papà angelo”.