Rozzano sotto shock: l'ultimo saluto a Manuel Mastrapasqua e la vicinanza della comunità. La famiglia attende la data dei funerali mentre la città si mobilita per offrire supporto. La sorella esprime gratitudine e invita a un evento in memoria del fratello

“Il tuo sorriso racchiudeva tutto ciò che desideravo”. Questo il messaggio di Ginevra, la compagna di Manuel Mastrapasqua, che ha condiviso il suo dolore con un’immagine di un vagone ferroviario. “Oggi avrei dovuto tornare fra le tue braccia con questo treno per trascorrere insieme una settimana splendida che tanto attendevamo… ma ora andrò a stringere forte la tua famiglia dopo che ti hanno portato via la vita”. Queste parole sono state scritte mentre viaggiava dalla Liguria verso la Lombardia, giungendo a Rozzano.

La città sotto shock

La città è ancora sotto shock per l’omicidio del 31enne, avvenuto la scorsa notte tra giovedì e venerdì in viale Romagna. La comunità continua a radunarsi sul luogo del delitto, portando fiori, candele e messaggi in memoria di Manuel. Con il calar della notte, però, cresce la paura. “Non esco più la sera – racconta una donna che ha deposto un fiore per lui –. Se proprio devo, porto un po’ di alcol con me; se ne ho bisogno, posso usarlo per difendermi”.

Un ultimo saluto

“Adesso attendiamo solo di avere informazioni sulla data dei funerali – dice un’amica della famiglia – dovrebbe arrivare a breve l’autorizzazione per le esequie. Speriamo che i familiari di Manuel riescano a trovare un po’ di calma, anche se la tragedia di questo ragazzo ha segnato Rozzano per sempre”. Alcune voci indicano che il funerale potrebbe avere luogo entro la fine della settimana. L’amministrazione locale ha già incontrato i familiari della vittima, offrendo loro tutto il supporto necessario.

La vicinanza della comunità

Nel frattempo, nella città si moltiplicano le iniziative per raccogliere contributi a sostegno della famiglia Mastrapasqua. Sia sui social che tramite alcune associazioni, ci sono sforzi significativi per offrire il massimo supporto a questa famiglia onesta, composta da persone dedite al lavoro, che si trovano ora senza l’importante aiuto fornito da Manuel, impiegato al Carrefour di via Farini a Milano. Attualmente, sulla piattaforma Gofundme, sono stati raccolti più di 9.700 euro, con l’informazione che “ogni centesimo sarà destinato esclusivamente alla famiglia per affrontare le spese imminenti”. Quella notte, Manuel stava tornando a casa dopo il lavoro. “Il suo impegno era volto a risparmiare per un futuro in cui sperava di avere una casa tutta sua e di vivere con Ginevra. Non ambiva a grandi cose; la sua forza risiedeva nella sua semplicità”, ha ricordato un’amica nel giorno del tragico evento. “Era un giovane genuino, che viveva per la sua famiglia e per Ginevra”, hanno aggiunto altri amici.

Il messaggio della sorella

Attualmente, Marika, la sorella, esprime la sua gratitudine su Instagram a tutti coloro che hanno contribuito con una donazione, scrivendo: “Grazie a tutta la gente di Rozzano e anche a chi viene da lontano”, e accompagna le sue parole con una serie di cuori. Successivamente, condivide immagini e ricordi, mostrando i meravigliosi disegni in stile manga di Manuel. Inoltre, invita tutti a partecipare a un evento che si terrà a Rozzano venerdì sera in memoria del fratello. “Il 18 di venerdì – si legge nel post – il Racing–Tuning–Club si incontrerà a Rozzano, vicino al McDonald’s del Fiordaliso, alle 21.30, per dare un ultimo omaggio a Manuel Mastrapasqua. Alzeremo anche delle lanterne” per cercare di illuminare il buio che ha avvolto chi gli voleva bene. A corredo del messaggio, un paio di ali. Nel frattempo, i genitori dell’assassino, Daniele Rezza, dopo essere stati messi sotto protezione, sono rimasti in un silenzio rigoroso.