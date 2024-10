Fiamme al Palazzo di Giustizia di Milano: 500 individui fatti evacuare

Questa mattina, mercoledì 16 ottobre, si sono verificati momenti di disordine presso il Tribunale di Milano a causa di un principio di incendio che ha coinvolto i locali delle caldaie dismesse. Un denso fumo ha cominciato a diffondersi in seguito all’incidente, portando all’intervento immediato dei Vigili del fuoco.

Le squadre di emergenza, provenienti dal Comando di via Messina, arrivando in pochi minuti sull’area di via Freguglia, hanno iniziato a gestire la situazione. L’intensa fumosità ha reso necessario evacuare in parte il Palazzo di Giustizia, coinvolgendo circa 500 persone, che fortunatamente non hanno subito né ferite né intossicazioni.

La situazione è ormai sotto controllo e i pompieri stanno conducendo le verifiche necessarie. Dalle prime analisi, sembra che l’incendio possa essere stato causato da un problema elettrico, ma ulteriori accertamenti saranno fondamentali per comprendere le cause definitive.