Fedez e Luca Lucci, un duo intraprendente: quali erano le loro ambizioni nel settore musicale?

Milano, 16 ottobre 2024 – Fedez e Luca Lucci, una coppia particolare: il noto rapper e il leader della Curva Sud. Una storia che intreccia un’amicizia e prospettive di collaborazione commerciale. Le loro ambizioni imprenditoriali affiorano in una conversazione datata 21 gennaio, presente in un rapporto dell’indagine Doppia curva, che ha portato a cambiamenti significativi nei vertici delle curve di Inter e Milan.

Federico Lucia, meglio conosciuto come Fedez, senza essere coinvolto nelle indagini, discute con Lucci circa possibili sinergie nel management artistico. “La mia azienda, tre anni fa, valeva 3 milioni di euro e ora, con un EBITDA di 300mila euro, stiamo preparando una quotazione e la valutazione oscilla tra i 70 e i 90 milioni”, spiega Fedez. Continua: “Ho gestito artisti musicali in passato. Voglio piantare le mie radici nel mercato: sto cercando un fondo per incrementare il capitale a livelli altissimi. Ho intenzione di acquisire tutte le realtà che reputo interessanti, perché questo settore è vasto e non molto industrializzato. Il primo a muoversi con un grande fondo avrà vantaggi, e nessuno può competere con i fondi con cui negozio io. Se riesco a convincerli a investire 150 milioni per le acquisizioni… prenderò il controllo del mercato, capisci?”

Lucci risponde: “Sì, ho capito la situazione… se vuoi possiamo coinvolgere gli artisti.” Il rapper replica: “Se li coinvolgi… va bene, ci sto, amico. Ma sai che siamo in guerra, giusto? È una guerra e ci vuole un approccio deciso! Io ci sono, lo ribadisco. Ho già in mente chi non è contento e vorrebbe andarsene.”

La promessa

C’è l’intenzione di approfondire la questione, visto che Lucci è convinto di poter avere successo: “Non ho difficoltà con nessuno, anzi, la gente apprezza collaborare con me.” Fedez concorda: “Perché sei un tipo simpatico, pensano che tu sia un delinquente, ma in verità sei più astuto di quanto…”