Cisliano: confermata la condanna a 12 anni per Patrizia Coluzzi, accusata di aver soffocato la figlia con un cuscino

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha ribadito la condanna a dodici anni di reclusione per Patrizia Coluzzi, attualmente rinchiusa nella Rems di Castiglione delle Stiviere. La quarantacinquenne, già madre di due gemelli da una precedente relazione, commise l’omicidio della figlia Edith, di appena due anni, soffocandola con un cuscino nella loro abitazione a Cisliano, nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2021. I rappresentanti del pubblico ministero, tra cui Massimo Gaballo, insieme alla difesa, avevano richiesto l’assoluzione, ma i giudici hanno avvalorato la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Pavia, confermando anche i risarcimenti per il padre e i nonni paterni della vittima, assistiti dagli avvocati Enrico Loasses e Michele Cinquepalmi. Una consulenza disposta dalla Corte di Pavia durante il primo grado aveva stabilito che la donna fosse seminferma di mente. Patrizia Coluzzi avrebbe agito in un momento di grave disagio psicologico. Fu lei stessa a contattare i soccorsi, che si rivelarono purtroppo tardivi, telefonando al marito da cui si stava separando: “Tua figlia non esiste più. Ora puoi anche denunciarci per sequestro di minore, oltre alla calunnia e alla diffamazione…”. Successivamente, tentò di togliersi la vita.