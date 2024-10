Attività per i giovani. Sport, eventi sociali e dialoghi: “Siamo presenti per voi”

In vari luoghi come fermate degli autobus, stazioni ferroviarie, palestre e scuole, si presenta l’opportunità di dialogare con i giovani e comunicare loro che “tutto è realizzabile per chi decide”. Da qualche giorno, un gruppo di 20 missionari e missionarie francescani, provenienti da diverse congregazioni italiane, si trova a Rho per la “Missione Giovani”, organizzata dalla comunità pastorale giovanile del posto. Questo progetto è rivolto ai giovani di età compresa tra 16 e 30 anni.

“Dopo la pandemia, molti ragazzi si sono distaccati dalle parrocchie e dagli oratori, ma non li abbiamo dimenticati”, afferma don Esler Miranda, originario del Nicaragua e residente a Rho da quattro anni. “Ci siamo interrogati su come rinnovare il nostro dialogo con loro, non per riempire gli oratori, ma per far sapere che siamo ancora qui. Abbiamo ideato varie attività da svolgere non solo nei luoghi tradizionali, ma anche in quelli dove i giovani si ritrovano quotidianamente. Così, è nata l’idea di realizzare una vera missione per portare nuovamente il Vangelo nei luoghi origine della sua diffusione. Vogliamo incontrare i giovani, essere presenti, ascoltarli e condividere momenti di aggregazione. Lo facciamo con il supporto dei missionari francescani, seguendo l’approccio semplice e gioioso di san Francesco. In questo periodo li invitiamo a partecipare a feste, tornei sportivi e incontri di preghiera, o ad altre attività che hanno proposto”.

La Missione è iniziata il 10 ottobre e terminerà domenica 20 ottobre, arricchendosi di sfide sportive, testimonianze e momenti di convivialità.

Suor Laura della comunità francescana di Mantova racconta: “Visitiamo le scuole superiori durante le lezioni di religione. Inizialmente, gli studenti mostrano una certa resistenza, ma presto si avvia un dialogo”. Suor Adriana di Assisi, parlando della sua esperienza, dice: “Avevo sentito parlare del baskin, ovvero del basket inclusivo, ma non mi era mai capitato di giocare. È stata una bella opportunità per conoscere iniziative come questa”. Convinte che “il Signore continuerà a guidarli grazie al suo amore”, le suore non dimenticano i giovani e utilizzano Instagram con l’hashtag #rhogiovani, condividendo selfie e storie per promuovere la loro missione. Gli eventi previsti sono: un incontro stasera, domani e venerdì alle 19.45 nell’auditorium Maggiolini di via De Amicis, intitolato “Parole e aperitivo”; poi, sabato alle 21 ci sarà uno spettacolo su san Francesco; infine, domenica alle 11 si svolgerà una grande messa finale in piazza san Vittore.