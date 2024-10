Attenzione: “Sottoscrizione per il Centro Salute”, si tratta di una frode telefonica

Attenzione a una truffa nel Comune di Vanzaghello, situato nell’Alto Milanese. L’amministrazione comunale ha lanciato un avviso per informare i cittadini di non fidarsi di contatti sospetti. Recentemente, i residenti hanno iniziato a ricevere telefonate in merito a “comunicazioni o proposte legate al Centro Salute”, con la precisazione che questi contatti non provengono da personale autorizzato dal Comune. È stato chiarito che nessuno ha il permesso di visitare le abitazioni per raccogliere firme.

Pertanto, in caso di telefonate riguardo al Centro Salute che includano richieste di visite domiciliari per stipulare contratti o servizi, si invita a contattare la polizia locale, il servizio Urp del Comune, o le autorità competenti per segnalare tali situazioni. L’amministrazione raccomanda di non accogliere nessun individuo che si presenti come tecnico comunale e di non firmare contratti presentati in questo modo.

Il Centro Salute, situato in via Albarina a Vanzaghello, è stato aperto ad aprile 2024 per offrire assistenza sanitaria a livello locale, focalizzandosi su anziani e persone vulnerabili, includendo servizi di assistenza, prevenzione e cura. Questa struttura è stata donata al Comune nel 2011 da Tiziana Colombo e Maria Rivolta e, dopo anni di abbandono, ha finalmente trovato una nuova vita grazie a un finanziamento di 493mila euro ottenuto da un bando di rigenerazione urbana della Regione Lombardia, integrato da un contributo di 70mila euro del Comune stesso.

Presso il Centro Salute sono disponibili vari studi medici e ambulatori. È stato implementato un ascensore accessibile alle persone con disabilità, è stato creato un parcheggio sulla strada e sono stati installati pannelli solari.