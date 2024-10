Addio ad Alberto Rossi, il giovane portiere de "I magnifici" scomparso prematuramente. Un tributo commovente dei suoi compagni di squadra

Alberto Rossi, tragicamente scomparso a soli 20 anni in un incidente con lo scooter: “Brinderemo spesso a te”. Il ragazzo era il portiere della squadra di pallanuoto “I magnifici”. I compagni lo ricordano con affetto: “Ci lasciamo alle spalle un amico, un fratello, un figlio, un grande uomo”.

Tributo a Alberto Rossi

Questo è l’inizio del commovente tributo che i membri della squadra – un gruppo amatoriale di pallanuoto attivo nella piscina della canottieri Olona – hanno dedicato a Alberto Rossi, deceduto sabato scorso in un drammatico incidente stradale nel centro di Milano. La sera dell’accaduto, secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe scontrato con un autobus di Atm mentre era in sella al suo motorino. L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Marco De Marchi e via Fatebenefratelli. Trasportato all’ospedale Niguarda, Alberto è morto poco dopo.

Ricordo dei compagni

“Entrato a far parte de “I magnifici” nel 2019, ha partecipato a tutte le categorie, dagli Under 16 fino ad oggi, giocando sia in PallanuotoItalia che in Fin. Convertiremo il nostro dolore in energia da investire in piscina, per onorarlo”, è la promessa dei suoi compagni, che lo hanno voluto ricordare con una foto di lui in azione, indossando la calottina rossa. “E brinderemo a lui con molti calici di birra, come abbiamo sempre fatto insieme. Proprio – conclude il commovente messaggio – come avrebbe voluto lui”.