A Milano torna l’allerta meteorologica a causa del maltempo, con precipitazioni previste di 50mm

Il brutto tempo riattiva l’allerta meteo a Milano, dove si prevedono 50 mm di pioggia. Durante giovedì, i fiumi Seveso e Lambro saranno particolarmente monitorati. Secondo le previsioni, Milano subirà un forte innalzamento delle precipitazioni, simile a quanto avvenuto la settimana scorsa. A partire dalle 12 di giovedì, entrerà in vigore un’allerta di codice giallo, con un indice di rischio idrogeologico di due su quattro. Le piogge saranno intense e per questo Seveso, Lambro e Olona verranno vigilati con attenzione. Il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione civile sarà mobilitato per monitorare i livelli dei fiumi e organizzare eventuali interventi. Secondo 3Bmeteo, è atteso un accumulo di oltre 50 mm di pioggia in un arco di 24 ore. Le previsioni indicano che oggi pomeriggio ci saranno precipitazioni diffuse, maggiormente consistenti nella zona prealpina a ovest, nella bassa pianura e sull’Appennino, con un progressivo miglioramento entro la fine della giornata, come riportato dal centro che si occupa del monitoraggio dei rischi naturali in Lombardia. Si prevede anche un aumento del vento nel settore della bassa pianura e sull’Appennino, con raffiche che potranno toccare i 30-50 km/h, che diminuiranno in serata. Tra la notte e la mattina di domani, si anticipano piogge di intensità da debole a moderata, più consistenti nelle aree prealpine e pedemontane a ovest, con un rafforzamento atteso nel pomeriggio di domani, partendo dalla fascia occidentale e poi estendendosi verso est.

Nel corso della serata si prevedono piogge diffuse in tutte le zone, eccetto che nelle aree montane alpine, dove le precipitazioni saranno leggere. Si anticipano anche intensificazioni del vento nella pianura, che avverranno tra il tardo pomeriggio e la sera, con raffiche che potranno raggiungere i 40-50 km/h.