A Milano sono in vigore delle linee guida riguardanti l’utilizzo dei riscaldamenti. È importante conoscere per quanto tempo possono rimanere accesi, quali sono gli orari consentiti e qual è la temperatura massima applicabile

A Milano, i riscaldamenti sono stati attivati ufficialmente da ieri, 15 ottobre 2024. Ma quali sono le normative relative all’uso dei termosifoni? Fino a che ora possono funzionare e per quanto tempo? Come specificato dall’amministrazione comunale, l’utilizzo degli impianti termici segue delle direttive precise. Per la stagione 2024-2025, le date di accensione per Milano vanno dal 15 ottobre 2024 al 15 aprile 2025. Quanto tempo possono rimanere attivi i riscaldamenti? È possibile accenderli per un massimo di 13 ore al giorno, dalle 5 del mattino alle 23.

Riguardo la temperatura massima, è di 19°C, con un margine di tolleranza di 2°C, per tutti i tipi di edifici, eccetto quelli destinati a usi industriali e artigianali, i quali devono mantenere un limite di 18°C, sempre con la stessa tolleranza.

In casi particolari, al di fuori delle date di attivazione standard e senza ulteriori istruzioni delle Autorità, gli impianti possono essere attivati solo dal Responsabile in situazioni climatiche straordinarie, per un massimo di 7 ore al giorno. Inoltre, le regole sopra menzionate non si applicano a strutture come ospedali, cliniche, case di riposo e scuole dell’infanzia. Ulteriori dettagli sulle deroghe possono essere trovati sul sito ufficiale del Comune.