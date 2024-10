Uomo colpito da un veicolo a Milano: le sue condizioni sono serie

Un uomo di 87 anni è in gravi condizioni dopo essere stato investito a Milano, precisamente in via Carlo Marx nella zona di San Siro. L’incidente, avvenuto martedì pomeriggio intorno alle 16, ha coinvolto un furgone Fiat Scudo, all’altezza del numero civico 20, le cui cause sono ancora da chiarire.

Intervenuti rapidamente, i membri del servizio di emergenza medica hanno assistito l’anziano, che è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo. A causa dell’incidente ha subito un grave trauma cranico insieme a lacerazioni sul volto; nonostante la serietà delle sue condizioni, non sembra essere in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine locali stanno conducendo le indagini per comprendere la dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. Il guidatore del furgone, un uomo di 32 anni, si è fermato per aiutare la vittima.