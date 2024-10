Una giovane di 15 anni è stata aggredita da un uomo mentre si trovava a fare una passeggiata con sua madre

Una giovane di 15 anni è stata molestata da un uomo mentre si trovava a fare una passeggiata con sua madre. L’aggressore, di 26 anni, è stato fermato dagli agenti della polizia locale. Non si è fermato nemmeno di fronte alla madre della ragazza, che ha cercato di allontanarlo. Questo cittadino marocchino è stato denunciato a Sesto San Giovanni venerdì sera per violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver preso di mira la giovane. Mentre si trovava in via Cairoli, l’uomo ha iniziato a infastidirla e l’ha seguita, cercando di stabilire un contatto. Dopo che è stato lanciato l’allerta alle forze dell’ordine, gli agenti sono intervenuti e, dopo una breve scaramuccia, sono riusciti a fermare il molestatore.

Il sindaco di Sesto, Roberto Di Stefano, ha ribadito l’importanza dell’intervento tempestivo, sottolineando che grazie a questo non ci sono state conseguenze più gravi. Ha elogiato gli agenti per il loro contributo alla sicurezza della città e ha richiesto alle autorità competenti di conferire maggiori strumenti per affrontare simili situazioni. Ha anche ribadito la necessità di un processo giuridico rapido e sicuro per il 26enne denunciato, sottolineando che Sesto San Giovanni non tollera comportamenti irrispettosi. Infine, ha assicurato che il comune continua a lavorare incessantemente per mantenere ordine, sicurezza e benessere per tutti i cittadini, adottando misure come pattugliamenti notturni e un sistema di videosorveglianza esteso.