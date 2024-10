Una donna guida contromano lungo la Pedemontana e riceve una multa, ma il giudice decide di annullare la penalizzazione

Una donna di 61 anni, residente a Como, ha guidato contromano sulla Pedemontana, per la quale è stata multata. Tuttavia, un magistrato ha successivamente annullato la multa. L’episodio si è verificato il 10 giugno scorso: la signora ha percorso solo qualche centinaio di metri senza causare incidenti, ma gli agenti della Polstrada, dopo aver esaminato le registrazioni delle telecamere, le hanno ritirato la patente e sequestrato il veicolo per tre mesi. Dopo aver presentato un ricorso, il 14 ottobre il giudice ha deciso a suo favore. Il motivo della sentenza è legato al fatto che le telecamere non erano adeguatamente segnalate, e le immagini possono essere utilizzate solo se gli automobilisti sono informati, cosa che non è avvenuta in questo caso. Di conseguenza, la sanzione è stata sospesa fino alla prossima udienza, prevista per il 2025.