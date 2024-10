La speranza rinasce con la primavera: addio a Francesca Alessandra Rossi, brillante docente universitaria tragicamente scomparsa

Ritroviamo la speranza, proprio come ogni anno la primavera riporta la vita. Questa riflessione appartiene a Padre David Maria Turoldo, un importante intellettuale e amico del religioso tiranese Camillo De Piaz. È stata scelta per il manifesto commemorativo che annuncia la prematura scomparsa di Francesca Alessandra Rossi, una brillante docente universitaria di 45 anni, tragicamente deceduta domenica scorsa in un incidente, cadendo per 150 metri in un canalone sul versante ovest del Monte Padrio.

Dopo aver accumulato numerose esperienze significative nel suo percorso professionale e accademico, dal 2016 ricopriva il ruolo di professore associato in Econometria presso il Dipartimento di Scienze Economiche all’Università di Verona.

Da ieri, la salma è esposta nella chiesa di San Rocco a Tirano, dove domani, alle 14.30, si terranno i funerali nella chiesa parrocchiale di San Martino.

Un grande numero di persone sarà presente per far sentire la propria vicinanza ai genitori Maria Teresa e Massimo, entrambi figure molto rispettate e conosciute nella comunità, e in particolare Maria Teresa, che ha insegnato matematica all’istituto superiore Pinchetti per molti anni.