Un uomo di 87 anni è in condizioni critiche dopo essere stato colpito da un furgone in via Marx

Pomeriggio drammatico a Milano, poco dopo le 16, in via Carl Marx, nella zona ovest della città. Un uomo di 87 anni è stato investito da un furgone ed è caduto, colpendo la testa e perdendo conoscenza. È stata lanciata immediatamente una richiesta di soccorso, e l’anziano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Carlo con un codice rosso a causa di un trauma cranico. La polizia è rimasta sul luogo dell’incidente per diverse ore per raccogliere tutte le informazioni necessarie. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso; tuttavia, le prime indicazioni suggeriscono che l’anziano si sarebbe avvicinato a un furgone Fiat Scudo, guidato da un uomo di 32 anni, mentre quest’ultimo stava cercando di parcheggiare. Il veicolo aveva da poco percorso via Carl Marx nel quartiere di Quarto Cagnino, provenendo da via Pio II verso via Fratelli Zoia, e si era fermato all’altezza del numero 24. Non è chiaro se l’anziano fosse in sella alla sua bicicletta o la stesse semplicemente spingendo, ma sembra che in quel momento sia entrato in strada, finendo sulla traiettoria del furgone che lo ha colpito mentre manovrava all’indietro, con il motore quasi spento.