Un pavimento in gomma riciclata. Il desiderio dei giovani si trasforma in una concreta realizzazione

Il nuovissimo campo di basket 3X3 situato nel cortile dell’Itis e del liceo tecnologico Marconi è stato costruito utilizzando gomma riciclata da pneumatici ed è stato realizzato su un’area precedentemente dedicata a sedici posti auto. Si tratta di “un importante passo verso la sostenibilità”. Questo progetto ha una storia particolare: durante l’anno scolastico 2021-22, gli studenti della terza C del liceo delle scienze applicate hanno vinto un concorso grazie a un video intitolato “Salva Gommo, salva il mondo”, presentato alla società Ecopneus, specializzata nel riciclo di gomma. La costruzione ha richiesto un certo periodo, ma ieri mattina si è tenuta l’inaugurazione: erano presenti gli studenti autori del progetto (ora diplomati), i loro compagni attuali, il preside Matteo Lusso, il docente Andrea Usuelli che ha guidato il progetto, altri insegnanti, rappresentanti di Ecopneus, Legambiente e Waterproofin, finanziatori e partner dell’iniziativa, nonché funzionari del Comune di Gorgonzola e della Città metropolitana. La mattinata è iniziata con un incontro nel giardino dell’istituto, seguiti dai primi tiri a canestro e da un breve intervento ufficiale. “Ci è voluto un po’ di tempo, ma finalmente ci siamo – ha dichiarato il preside Lusso. La realizzazione di quest’opera, che presenta una certa complessità tecnica, non è stata semplice. La parte principale è rappresentata dal campo da gioco colorato che vedete, ma ci sono molti aspetti nascosti. Come scuola, abbiamo anche contribuito economicamente alla nostra quota e, con intesa, abbiamo ceduto un posto auto: un gesto piccolo ma significativo”. Sono stati espressi apprezzamenti per l’impegno degli studenti: “Non solo hanno creato qualcosa di utile per l’ambiente, ma hanno anche partecipato a un importante percorso di cittadinanza”.

In qualità di portavoce del team che ha creato il video premiato, Riccardo Soldà ha dichiarato: “È stata un’esperienza affascinante e ci siamo divertiti molto. Ci dispiace non poter sfruttare direttamente il campo. Tuttavia, siamo contenti di averlo trasmesso ai ragazzi più giovani.”