Tre ragazzi sono stati portati in ospedale dopo aver tentato di difendersi durante un furto, ma sono stati spruzzati con spray

Reazione alla rapina, ma l’aggressore usa lo spray: tre ragazzi finiscono in ospedale

Nella notte di lunedì, un tentativo di rapina si è verificato in via Valtellina a Milano, coinvolgendo tre amici che si sono ritrovati in ospedale. I giovani, un uomo di 27 anni e due fratelli di 27 e 24 anni, tutti di nazionalità italiana, sono stati aggrediti nei pressi di un locale.

Secondo le indagini condotte dalle forze dell’ordine, un giovanotto di origini nordafricane ha cercato di sottrarre una collana d’oro a uno dei ragazzi. Al momento in cui i loro amici hanno realizzato la situazione e si sono affrettati a difenderlo, l’aggressore ha reagito spruzzando loro uno spray al peperoncino.

Successivamente, i tre sono stati trasportati al pronto soccorso del Fatebenefratelli per ricevere cure mediche, tutti in stato di codice verde. L’aggressore, dopo il tentativo fallito di rapina, è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo della polizia.