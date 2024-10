Tensione in aula, un insegnante colpito da un alunno è stato trasportato in pronto soccorso

Tensioni in aula: un insegnante aggredito da un alunno e trasportato in ospedale

Nella mattinata di martedì 15 ottobre, si è verificato un episodio preoccupante ad Abbiategrasso, dove i carabinieri stanno conducendo delle indagini sul fatto. L’accaduto ha avuto inizio con un richiamo dell’insegnante, seguito da un’aggressione da parte di un ragazzo minorenne all’interno di una scuola professionale della zona, causando l’intervento dell’ambulanza.

Verso le 11.20 il professore di 47 anni è stato spinto dal giovane, perdendo l’equilibrio e cadendo al suolo. Alcuni colleghi, resisi conto della situazione, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. L’insegnante è stato assistito dai paramedici del 118 e trasferito in codice verde presso l’ospedale di Magenta. Le sue condizioni sembrano stabili, con alcune contusioni ma senza gravi conseguenze.

Un atto che rimanda a un triste precedente: in maggio, in quella stessa istituzione, una professoressa di italiano era stata accoltellata da uno studente.

Ad aprile scorso, il ragazzo ha ricevuto una messa alla prova della durata di due anni. Questa decisione implica l’accoglienza presso i servizi sociali per adolescenti, con l’obiettivo di intraprendere un percorso educativo e ricevere supporto psicologico. Di conseguenza, il processo per tentato omicidio è stato sospeso e, se il percorso avrà successo, il reato potrebbe essere definitivamente annullato. Tuttavia, il provvedimento potrebbe essere annullato in caso di violazioni gravi e ripetute delle disposizioni imposte.