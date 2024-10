Tensione elevata durante il Palio dell’oca. Le forze dell’ordine intervengono per prevenire il conflitto aperto

Tensione e confronti tra attivisti e cittadini all'Autunno Ciarlasco 2024, ma il Palio dell'oca trionfa ancora una volta

L’edizione 2024 dell’Autunno Ciarlasco si è chiusa con un palio entusiasmante e coinvolgente, ma ha visto anche scontri tra attivisti per i diritti degli animali e alcuni cittadini locali esasperati dalle contestazioni annuali contro il Palio dell’oca, che in passato hanno minacciato di interrompere.

Trionfo del “Canton dla Betula”

La competizione delle oche ha visto il trionfo del “Canton dla Betula”, che ha ottenuto la vittoria per la seconda volta consecutiva grazie all’oca Fanny, capace di completare il percorso in un tempo record.

Palio decretato al “Canton dal Piaseou”

Il Palio è stato decretato al “Canton dal Piaseou”, che pur classificandosi secondo nella corsa ha primeggiato nella graduatoria complessiva grazie ai successi in vari giochi.

Questa festa, che si è svolta per tre weekend, ha registrato un notevole afflusso di pubblico, ma ha vissuto momenti di tensione a causa del confronto tra i sostenitori di “centopercentoanimalisti” e i cittadini. Al passaggio delle oche, gli attivisti hanno acceso fumogeni e iniziato a fischiare, provocando una reazione di un gruppo di residenti. Circa trenta persone, come indicato dalla questura milanese, hanno risposto lanciando bottiglie di vetro verso gli attivisti. Fortunatamente, non ci sono stati né feriti né colpiti, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine che hanno evitato contatti diretti.

I manifestanti sostenevano che “le oche non sono idonee per correre, soffrono sugli asfalti e vivono nel terrore”, mentre per i ciarlaschi l’oca è venerata e il Palio è una tradizione sacra. Dopo un iniziale momento di confusione, la polizia ha impedito ulteriori scontri e ha disperto coloro che lanciavano oggetti contro i manifestanti.

La pressione è stata presente per brevi istanti.